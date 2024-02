Juve, ricorso al TAR contro i rilievi della Consob su operazioni incrociate e manovre stipendi

La Juventus presenta nuovamente ricorso al TAR Lazio, come già accaduto nel 2022 per altra delibera, contro la delibera 22858/2023 della Consob. La decisione, riporta Calcio & Finanza, emerge dal comunicato sui conti del primo semestre della stagione 2023/24 e nasce dai rilievi sollevati a fine ottobre 2023, quando la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha "rilevato alcune criticità con riferimento alla contabilizzazione operata da Juventus di talune operazioni e fatti di gestione relativi (a) al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e (b) al bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022, e ha dato formalmente avvio al procedimento volto all’adozione delle misure di cui all’art. 154-ter, comma 7, TUF (il Procedimento 154-ter 2023)".

Operazioni incrociate e manovre stipendi. Le criticità, osserva il club bianconero, riguardano sedici operazioni "incrociate" con altri club, le già tanto discusse "manovre stipendi” delle stagioni 2019/20 e 2020/21, ma anche gli "effetti contabili da ricondurre ad alcuni promemoria o memorandum attinenti a talune operazioni di calciomercato, risalenti agli esercizi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, le quali hanno condotto alla rilevazione di plusvalenze nei relativi bilanci.

A conclusione del Procedimento 154-ter 2023, Consob ha considerato non conformi il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 di Juventus, chiedendo al club di rendere noti al mercato i seguenti elementi di informazione:

* le carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022;

* i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo;

* l’illustrazione, in un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio e del semestre per i quali è stata fornita un’informativa errata.

Sulla base di questi rilievi particolarmente tecnici, e che riguardano prevalentemente la contabilizzazione di alcune operazioni in relazione ai principi contabili internazionali, la Juventus – su richiesta della Consob – «ha reso noti al mercato, con riferimento alle 16 Operazioni Incrociate, alle Manovre Stipendi e agli Accordi di Recompra, gli elementi di informazione di cui alla Delibera 22858/2023, sopra indicati sub A e B, riservandosi di illustrare, con apposito comunicato, previa delibera degli organi competenti della Società gli elementi informativi sopra indicati sub C. In data 9 novembre 2023, la Società, mediante appositi comunicato stampa ha, rispettivamente (i) reso note al pubblico le informazioni di cui alla Delibera 22858/2023, indicate al precedente punto C, e (ii) adempiuto alla Richiesta ex art. 114 TUF".

In data 22 dicembre 2023, la Juventus ha impugnato la Delibera 22858/2023 e la Richiesta ex art. 114 TUF dinanzi al TAR del Lazio