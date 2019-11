© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Braccio di ferro in corso tra il Manchester United e Tahith Chong, giovane attaccante in scadenza nel 2020 con i Red Devils sul quale ha messo gli occhi la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore non ha intenzione di rinnovare e per questo è stato messo da parte da Ole Gunnar Solskjaer, che dopo averlo fatto esordire nella passata stagione non lo ha praticamente mai utilizzato quest'anno, proprio perché l'olandese non ha intenzione di rinnovare. Un osservatore della Juventus lo ha visionato nell'Under 23 e adesso i bianconeri sono pronti a convincerlo ad approdare in Italia a parametro zero.