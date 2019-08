Juve, Rugani ha detto 'sì' alla Roma: domani o martedì incontro tra i club

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'amichevole di ieri tra Juventus e Atletico Madrid Daniele Rugani è stato l'unico centrale a disposizione di Sarri a non scendere in campo neanche per uno spezzone. Gli indizi di mercato arrivano anche dai test e il centrale ex Empoli sembra proprio essere sul piede di partenza. Su di lui c'è la Roma, che ha mosso passi importanti, ottenendo il 'sì' del giocatore. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Formula - Roma e Juventus dovrebbero incontrarsi tra domani e martedì per portare avanti l'operazione. Rugani, che ha una bozza di intesa sull'ingaggio per circa 3 milioni a stagione, non vorrebbe lasciare la Vecchia Signora in prestito secco. Così si fa avanti l'ipotesi di un prestito oneroso a cifre basse e un obbligo di riscatto a circa 25 milioni. I due club ci lavoreranno nei prossimi giorni, anche perché per la Juventus ora come ora le cessioni rappresentato una priorità.