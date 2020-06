Juve, s'intensifica il ritmo delle seduta alla Continassa: Milan e Bologna nel mirino

La Juve prosegue nel suo percorso di avvicinamento alla ripresa della stagione, intensificando il ritmo delle sedute d’allenamento alla Continassa. Tra parte atletico e principi tattici, con particolare attenzione alla fase difensiva, i bianconeri cominciano a settarsi sulle prossime avversarie da affrontare: Milan in Coppa Italia e Bologna in campionato, con la piena volontà di incastrare tra le due Napoli o Inter, da sfidare in finale di coppa. Maurizio Sarri fino a questo momento ha ottenuto buoni riscontri da tutti gli elementi in organico: la ripresa potrebbe favorire però leggermente quegli elementi che lavorano sul campo da più tempo e che sembrano essere un pizzico più avanti rispetto agli altri. I cinque cambi a disposizione e le tante gare in calendario in poco tempo apriranno comunque spazi per tutti, anche per quelli che nella prima parte di stagione hanno giocato poco pur essendo a disposizione. Pare, inoltre, che anche quei giocatori chiacchierati nelle ultime settimane in tema di mercato stiano riuscendo a isolarsi mantenendo intatta la concentrazione: un aspetto, questo, che potrà fare la differenza nel corso di un’estate davvero atipica.