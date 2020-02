© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Hellas Verona, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato - tra le altre cose - anche del ballottaggio tra Rabiot e Matuidi a centrocampo (con lo stesso francese che nell'ultimo periodo si è conquistato il posto da titolare): "Rabiot dà più certezze di Matuidi? Il francese è in crescita, ha un buon momento. L'ho preferito ad altri centrocampisti ma non possiamo dimenticare chi è Matuidi e quanto è utile. E' solo un discorso di periodo. Secondo me è importante dargli continuità, mi lascia la sensazione che può crescere ancora".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri!