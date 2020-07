Juve, Sarri cita Guardiola per sfidare Gasperini: serata di grande calcio allo Stadium

Sarri utilizza una citazione di Guardiola per presentare il match con l’Atalanta ma poi allontana, senza tanti giri di parole, i discorsi relativi alla Champions e al sorteggio di Nyon che decretato l’avversaria potenziale (Real Madrid 0 Manchester City) in caso di qualificazione ai quarti. “Noi dobbiamo pensare solo al campionato, poi ci sarà da battere il Lione” taglia corto il tecnico.

“L’Atalanta ha numeri importanti” mette in guardia Sarri. Ed effettivamente le ultime nove vittorie consecutive in campionato (più le due in Champions con il Valencia) rappresentano un bigliettino da visita che non lascia spazio alle interpretazioni: la squadra di Gasperini è la squadra più in forma della Serie A, anche nel post Covid.

Sarri pare intenzionato a dare continuità alla formazione che ha dato dimostrazione di rendimento sulla lunghezza dei novanta minuti contro Genoa e Torino, potendo contare nuovamente su De Ligt e Dybala. Alex Sandro sarà certamente una soluzione a sinistra nel corso del match, al pari di Douglas Costa e Higuain. Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.