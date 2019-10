Juve, Sarri: "Fatti 3-4 erroracci. De Ligt? La smetta di autocriticarsi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Bologna è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non parlerei di leggerezze difensive, visto che le occasioni del Bologna nascono dalle nostre palle perse. Le leggerezze ci sono state, ma in fase di palleggio e di disimpegno. In generale abbiamo giocato una buona partita, con 3-4 erroracci, un po' tecnici e un po' di mentalità. Sulla traversa di Santander, comunque, c'era fuorigioco, il VAR sarebbe intervenuto".

Su de Ligt: "La smetta di autocriticarsi, sta facendo bene, considerando tutte le difficoltà che può incontrare un ragazzo di 19 anni in Italia. La smetta di pensarsi come un giocatore in difficoltà".

Su Rabiot: "L'ho visto in buona crescita, ma gli mancano ancora i 90 minuti".

Su Pjanic: "Ha qualità tecniche raffinate che si adattano bene e ciò che chiedo io. Ora sta giocando più velocemente, con meno tocchi".

Su Bernardeschi: "E' un giocatore utile, da trequartista fa un grandissimo lavoro difensivo. Fa parte delle sue caratteristiche, ma al momento ne risente un po' nelle scelte offensive".