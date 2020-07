Juve, Sarri critico sul calendario: "Vediamo se sabato è il caso di schierare l'Under 23"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri nel dopo gara di Cagliari ha parlato anche in vista della Champions League e della sfida contro il Lione lamentandosi del calendario: "Il problema è anche della Lega visto che siamo l'unica squadra d'Europa a giocare in 12 giorni cinque gare. Vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l'Under 23 per recuperare tutti".

