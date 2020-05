Juve, Sarri lavora alla condizione dei suoi: contro il Bologna, vuole una squadra brillante

vedi letture

Anche in casa Juve c’è grande attesa sulla data ufficiale di ripresa della Serie A. La squadra di Sarri ricomincerà dal Dall’Ara, contro il Bologna, ieri scosso da un caso sospetto di positività al Coronavirus in seno allo staff di Mihajlovic: in caso di conferma, i felsinei andrebbero in ritiro, poi bisognerà capire se e quanto inciderà questo nuovo scenario sul regolare svolgimento della prima partita in programma, proprio contro i bianconeri.

Intanto alla Continassa si continua a lavorare per ritrovare la migliore condizione. In tal senso, i calciatori che si sono aggregati la scorsa settimana, stanno intensificando negli ultimi giorni di carichi atletici, al fine di potersi allenare presto alla pari dei compagni che hanno ripreso l’attività sul campo dallo scorso 4 maggio. L’obiettivo, ovviamente, è quello di arrivare pronti già dal primo match in programma per riprendere la corsa allo Scudetto senza sbavature.