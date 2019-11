Juve, Sarri: "Ronaldo diverso dagli altri e i ragazzi l'hanno accettato"

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è la possibilità che Ronaldo stia fuori per ragioni tecniche e non solo per turnover, visto il rendimento degli altri attaccanti a disposizione? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha risposto così: "La situazione era così chiara dall'inizio che non c'è motivo di nervosismo. Ronaldo è un qualcosa diverso. I ragazzi (Dybala e Higuain, ndr) hanno dimostrato, dal momento in cui rendono quando sono chiamati in causa, che accettano bene la situazione, non vedo problematiche sotto questo punto di vista".

