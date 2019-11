LIVE TMW - Juve, Sarri: "Sassuolo pericoloso, De Zerbi grande allenatore"

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Conferenza stampa di Maurizio Sarri, come di consueto, alla vigilia del match tra Juventus e Sassuolo. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

14.05 - Inizia la conferenza stampa

Come stanno Alex Sandro e Bernardeschi?

"Alex Sandro ieri ha fatto tutto con la squadra, dal punto di vista medico sta bene. C'è da capire se dal punto di vista atletico ne ha risentito, ma è a disposizione. Bernardeschi sta bene, è molto utile alla squadra. E' un ragazzo che ha potenzialità tecniche enormi che potrebbero farlo incidere maggiormente sulla partita, ecco perché gli si chiede di più".

Come sta Ronaldo e come gestirà i tre attaccanti?

"Cristiano è una risorsa immensa per noi. Nelle ultime partite ha fatto bene sulla resistenza, deve crescere sulla brillantezza ma è normale visto il momento. L'alternanza davanti mi sembra normale, sono tre attaccanti con potenzialità enormi. Ronaldo Ieri ha fatto in parte con noi, sta bene".

In questo momento Ronaldo ha l'ansia di ritrovare il gol?

"Questi giocatori abituati a segnare hanno sempre l'ansia del gol. Sono abituati a trovare il gol con assiduità, vale per Ronaldo ma anche per chi come lui è abituato a raggiungere cifre importanti di gol. Secondo me fa bene perché gli dà motivazione".

Emre Can può essere un'opzione per domani?

"Non essendo in lista Champions, nelle gare post, se ci sono le condizioni, può giocare. Può essere una soluzione".

C'è la possibilità che Ronaldo stia fuori per ragioni tecniche e non solo per turnover, visto il rendimento degli altri attaccanti a disposizione?

"La situazione era così chiara dall'inizio che non c'è motivo di nervosismo. Ronaldo è un qualcosa diverso. I ragazzi (Dybala e Higuain, ndr) hanno dimostrato, dal momento in cui rendono quando sono chiamati in causa, che accettano bene la situazione, non vedo problematiche sotto questo punto di vista".

De Ligt ha migliorato il suo rendimento con l'arrivo di Barzagli?

"Barzagli è una risorsa. Dal punto di vista individuale può trasmettere tanto. Giocando ogni tre giorni non si può lavorare tanto sul campo, ma possono pastare anche quindici minuti di un video per migliorare alcuni aspetti. In ogni caso il ragazzo si sta abituando anche al modo di giocare in Italia".

Qualcuno deve riposare in difesa?

"Cuadrado è fresco. Alex Sandro è in recupero. Vedremo i due centrali, se c'è qualcuno che sta peggio".

Alla Continassa sta sperimentando come far giocare insieme i tre attaccanti?

"Dall'ultima settimana di agosto e fino alla prossima, abbiamo giocato ogni tre giorni. Non c'è molto tempo per la sperimentazione. Per giocare tutti insieme è problematico, per le loro caratteristiche. Non è assolutamente semplice, tranne in momenti di difficoltà".

Emre Can deve pensare che gli altri centrocampisti sono più forti?

"Dipende da cosa riescono a darti i giocatori rispetto a quello che gli chiedi. Magari la valutazione cambia dopo sei mesi. Se le scelte che ho fatto vanno in una certa direzione vuol dire che gli altri si sono allineati prima alle mie richieste".

Si può rischiare di sottovalutare il Sassuolo?

"La partita è pericolosissima. Veniamo da una partita di campionato in cui abbiamo speso tante energie mentali, e poi veniamo dalla Champions. E' una squadra che ha numeri importanti, che tira tante volte in porta e gioca tanti palloni nell'area avversaria in trasferta. I punti che ha non rispecchiano quello che sta facendo. Ha un allenatore giovane ma forte, l'ho sempre detto. Lo avevo detto pure in Inghilterra che De Zerbi ha idee e numeri per diventare un grande allenatore".

Pallone d'oro: sembrerebbe che lo vincerà Messi, Ronaldo meritava più rispetto? Un giorno potrà vincerlo Dybala?

"Se non lo vincerà Ronaldo mi dispiacerà molto, perché è un ragazzo che merita sempre di vincerlo. Spero De Ligt possa contendere il premio per i giovani. E spero che un giorno Dybala possa vincerlo. Anche se a me i premi individuali, specie se vengono dati dai giornalisti, mi interessano poco".

14.19 Finisce la conferenza