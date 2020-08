Juve, Sarri verso il Lione tra dubbi e certezze. Intanto Zidane rassicura il Real Madrid

Avanti con Maurizio Sarri, a meno che... A pochi giorni dalla sfida cruciale contro il Lione, in casa Juventus, scrive Tuttosport, non c'è alcuna avvisaglia di un'eventuale ricerca di un nuovo allenatore. Non si decide in una partita, ha detto nei giorni scorsi il ds Paratici, che d'altra parte, evidenzia il quotidiano, non potrebbe dire altrimenti. In caso di eliminazione, verrebbero messi sul piatto della bilancia i meriti e i demeriti del tecnico, ma in questo momento la Vecchia Signora non sembra affatto orientata a cambiare.

E Zidane verso la permanenza al Real Madrid. Capitolo alternative: quella sognata dai tifosi è senza dubbi Zinedine Zidane. Che però, scrive sempre Tuttosport, nei giorni scorsi avrebbe incontrato il presidente Florentino Perez, rassicurandolo sulla sua volontà di restare alla guida delle merengues anche nella prossima stagione, pur sapendo che il mercato post Covid non potrà essere stellare come spesso è capitato nella storia del Real.