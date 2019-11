© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un ambientamento complicato, Matthijs De Ligt sta sfornando prestazioni convincenti con la maglia della Juventus, pur con qualche incertezza sugli ormai celebri tocchi di mano. Da Nyon, dove era impegnato al forum UEFA per i migliori allenatori europei, ne ha parlato a Tuttosport Erick ten Hag, che conosce benissimo il difensore olandese, tra i suoi pupilli all'Ajax: "Cerco sempre di seguirlo ancora adesso, come faccio con tutti i i miei ex giocatori. Sono fiero di quanto sta facendo, sono certo che migliorerà di partita in partita. Poi non so dirvi se sia al 60 o all'80% di quello che può dare, ma parliamo di uno che diventerà il migliore al mondo".

Sui falli di mano: "Ma quale problema. Matthijs deve crescere, ma consideriamo che ha 20 anni e sta già giocando ad altissimo livello".