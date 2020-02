Juve sì o Juve no? Ecco chi può prendere Paul Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sostengono a Manchester che Paul Pogba abbia già esplicitamente spiegato ai compagni che l’anno prossimo non sarà più un giocatore dello United. L'edizione odierna di Tuttosport torna sul retroscena riportato ieri dai tabloid inglesi, che descrivono con minuzia di particolari come la convivenza tra il campione del mondo francese e il suo attuale club non possa durare più dei prossimi sei mesi. Aggiungendo che gli stessi compagni sono ormai convinti del divorzio, ritenendolo oltretutto l’opzione più giusta.

Juve sì o Juve no? - La situazione di Pogba non dall'esito scontato. Primo perché la Juventus, destinazione gradita dal giocatore, deve fare i suoi conti e inquadrare il costosissimo ritorno del francese nei margini della sostenibilità. Secondo perché c’è sempre il Real Madrid pronto a saltare sul giocatore per il quale il tecnico madridista Zidane farebbe qualsiasi cosa, mentre il presidente Florentino Perez ne farebbe molte meno, visto che - a quanto pare - non impazzisce per Pogba.

E le altre? - Viene difficile, in questo momento, inserire altri club nella corsa al Polpo, per quanto il Barcellona non riceverebbe certamente un secco no da Paul (ma non si registrano movimenti blaugrana), mentre il Paris Saint Germain è sempre stato snobbato dal centrocampista campione del mondo e il Bayern Monaco non pare interessato a un giocatore con quell’ingaggio, ammesso di avere il gradimento del giocatore stesso, visto che potrebbe avere qualche perplessità nel trasferirsi in Bundesliga.