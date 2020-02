vedi letture

Juve, si svuota l'infermeria: in settimana torna Bernardeschi. Khedira post Champions

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'infermeria della Juventus. Detto di Miralem Pjanic, per il quale è esclusa la pubalgia e che oggi avrà un quadro più chiaro per lo stop agli adduttori, ieri è tornato in campo Giorgio Chiellini a cinque mesi e mezzo dall'operazione ai legamenti del ginocchio. Contro la SPAL tornerà Federico Bernardeschi, in settimana rientrerà in gruppo anche Sami Khedira: il tedesco sarà a disposizione dopo le due gare Champions, tempi che possono valere anche per Douglas Costa.