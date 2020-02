vedi letture

Juve, sospiro di sollievo per Pjanic: nessuna lesione, solo lieve affaticamento all'adduttore

Buone notizie per la Juventus e per Maurizio Sarri sulle condizioni fisiche di Miralem Pjanic che non ha riportato lesioni muscolari. Questo il comunicato della Juventus: "Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni".