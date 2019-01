© foto di Insidefoto/Image Sport

Leonardo Spinazzola non molla la fascia della Juventus. Lo spiega Tuttosport: il giocatore è fermo nella convinzione di non andare via in prestito per sei mesi, nonostante il pressing convinto del Bologna. Per questo l'idea del giocatore costringe Matteo Darmian ad allontanarsi dal bianconero. In caso di cambio strategia, pronto un prestito con diritto di riscatto dallo United a 4+8, formula che però non convince i Red Devils (che dovrebbero rinnovargli il contratto).