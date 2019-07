© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt questa sera sarà a Torino. Ad attenderlo c'è l'inizio dell'esperienza con la maglia della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive che sono fissate per domani mattina le visite mediche, giovedì ci sarà la probabile presentazione prima della partenza della Vecchia Signora per la tournée in Cina.

Le cifre dell’operazione - De Ligt costerà circa 75 milioni e avrà un contratto pesante. Un contratto con una base fissa, inizialmente di 8 milioni poi destinata a salire, e bonus per arrivare a 12.