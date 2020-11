Juve, stasera col Cagliari l'osservato speciale è Zappa: Paratici lo segue da tempo

Stasera c'è Juventus-Cagliari: per i dirigenti bianconeri, in particolare per Paratici, Cherubini e Nedved, sarà l'occasione di osservare più da vicino Gabriele Zappa, terzino dei rossoblù. In realtà l'ex Pescara, come spiega Tuttosport, è attenzionato dai bianconeri da almeno un anno. Arrivato in punta di piedi in Sardegna, il classe '99 ha già conquistato Di Francesco, collezionando sette presenze, già condite da due assist. Solitamente gioca a destra, ma vista l'emergenza dei rossoblù questa sera dovrebbe essere impiegato sulla corsia opposta: un vantaggio per Paratici e i suoi collaboratori, che potranno verificarne anche le virtù d'adattamento.

Zappa, va detto, non è una priorità per i bianconeri, ma rientra nel novero di giovani italiani cui la Juventus guarda sempre con grande interesse nell'ottica di abbassare l'età media della rosa. Anche perché arriverà un tempo, presumibilmente non troppo lontano, in cui Cuadrado avrà bisogno di un ricambio.