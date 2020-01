Juve, Szczesny aspetta il Cagliari: "Una delle più forti del campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wojciech Szczesny ha le idee chiare su cosa chiedere al suo 2020. "La delusione c'è ancora perché abbiamo perso un trofeo. Abbiamo parlato tra di noi e siamo pronti a ripartire con tante fame e voglia di vincere tutti i trofei possibili in questo 2020", ha ammesso il portiere della Juventus intervistato da Sky Sport.

Prima di tutto, però, sarà importante iniziare bene nella prima gara del 2020 contro il Cagliari: "Sarà una partita tosta, loro hanno dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato. Hanno fatto gran mercato la scorsa estate, hanno in rosa tanti giocatori di talento specialmente in attacco. Sarà una partita sempre molto incerta anche perché sarà la prima dopo la sosta, ma ci prepareremo al meglio per portare a casa i tre punti".