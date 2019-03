© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre la Roma è in attesa di capire quale futuro l'attende, ancora a metà strada fra la conferma nell'olimpo della Champions per la prossima stagione e la necessità di dare il via ad un nuovo ciclo, la Juventus pare avere già le idee chiare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri avrebbero nel mirino ben tre giocatori giallorossi: oltre all'enfant prodige Nicolò Zaniolo e un senatore come Kostas Manolas i campioni d'Italia stanno pensando con insistenza anche a Lorenzo Pellegrini.