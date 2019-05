© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti i protagonisti alla Continassa, che sia il momento propizio per l'incontro più atteso? Il patron Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e il direttore sportivo Fabio Paratici sono tutti all'interno del centro sportivo della Vecchia Signora. Così come lo è Massimiliano Allegri, che ha condotto l'allenamento dei Campioni d'Italia. Ieri sera è andato in scena un incontro informale col presidente Andrea Agnelli, oggi potrebbe essere il momento giusto per parlare di presente e futuro, col destino del tecnico livornese ancora più che mai incerto.