Un nuovo Pogba per la Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, i bianconeri sono sulle tracce del giovane talento del Manchester United Tahith Chong. Il ragazzo - si legge - pare abbia scelto che il suo futuro, così come successo a Pogba in passato, sarà lontano da Manchester. Il suo contratto scade al termine della stagione ed il rinnovo al momento è lontano. Tra i club interessati c'è la Juventus, con i bianconeri che adesso sono in pole.