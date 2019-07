Juve, via 2 attaccanti su 4: attenzione alla sorpresa Paulo Dybala

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'attacco della Juventus con particolare attenzione al ruolo di prima punta: ad oggi in rosa ci sono 4 giocatori per una casella, ovvero Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Moise Kean e Paulo Dybala. Un sovraffollamento che non piace a Sarri, per questo presto ci saranno almeno due cessioni.

Higuain l'indiziato principale - Il pipita sta bene alla Juve ma il suo destino sarà comunque lontano da Torino, con la Roma sempre in prima fila. Anche Mandzukic resterebbe volentieri ma ha un ingaggio pesantissimo, fatto che impone valutazioni. Il classe 2000 Kean chiede spazio e la firma sul rinnovo continua a non arrivare, per questo la cessione è sempre più probabile anche se la Juve vorrebbe mantenere in qualche modo il controllo (c'è l'Everton). Chiusura con Dybala: per la rosea può essere lui la sorpresa in uscita, con l'Inter che sarebbe pronta ad inserirsi e due big inglesi come Manchester United e Tottenham più che attente alla situazione.