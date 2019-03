© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miralem Pjanic è uno degli obiettivi del Real Madrid del prossimo anno. Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega come Zinedine Zidane stia spingendo per avere con se il bosniaco nella seconda esperienza sulla panchina dei Bancos. La Juventus ovviamente non vorrebbe cedere il proprio regista, ma di fronte ad una proposta da 100 milioni la situazione potrebbe cambiare.