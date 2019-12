JuveLazio, si gioca a casa Giovinco. In un clima poco arabo

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

La Juventus e la Lazio a casa Giovinco. Sì, perché la gara di oggi tra bianconeri e biancocelesti, finale di Supercoppa Italiana, si giocherà al King Saud University Stadium, terreno di gioco delle sfide casalinghe dell'Al Hilal ovvero la formazione dove milita la Formica Atomica. Venticinque mila posti, è stato costruito tra il 2011 e il 2014 e inaugurato poi il 7 maggio del 2015 per un costo totale di 215 milioni di SAR, circa 57 milioni di dollari. Costruito secondo le normative FIFA per le gare internazionali, ha una struttura 'standard' con un anello singolo di spalti intorno al campo. Si tratta della prima grande struttura calcistica per il paese e al centro della tribuna centrale c'è una 'suite' presidenziale per vedere le partite.

Clima poco... Arabo A dispetto di quanto si possa immaginare, invece, la temperatura minima in Arabia Saudita è simile a quella italiana di questi periodi, nel 2019. Un'ampia escursione termica, si passa dai 18-20 gradi del giorno ai 5-6 della notte. Per la sera sono previsti circa 10, non certo un clima 'arabo' ma in piena linea con l'insolito inverno attuale italiano.