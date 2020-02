vedi letture

Juventus, a Lione tornano Bonucci a Pjanic. Higuain ok ma andrà in panchina

Dopo aver battuto la Spal in campionato, la Juventus dovrà nuovamente concentrarsi sulla Champions League e mercoledì sarà di scena in casa del Lione per l'andata degli ottavi di finale. In Francia tornerà Bonucci in difesa dopo la squalifica scontata a Ferrara e l'azzurro farà coppia con De Ligt, mentre Chiellini si riposerà dopo i 57 minuti giocati contro Petagna e compagni e si preparerà per l'Inter. In regia invece tornerà a disposizione Pjanic, che secondo Tuttosport, dovrebbe riprendere il suo posto a centrocampo con Bentancur, Ramsey e Rabiot che si giocheranno gli altri due posti del centrocampo. In attacco importante il recupero di Higuain, reduce da qualche acciacco alla schiena, ma il Pipita si accomoderà quasi certamente in panchina poiché l'attacco, salvo sorprese, sarà formato da Cuadrado, Dybala e Ronaldo.