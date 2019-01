Fonte: tuttojuve.com

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole:

Su Rugani: "Lavora per un posto in squadra per tutto l'anno, poi decide l'allenatore. Il gol al Chievo è stata una bella soddisfazione personale che ha permesso alla Juventus di chiudere la partita. Lavora per fare sempre meglio".

Sul mercato: "A gennaio non ci sono stati approcci diretti per Rugani. La volontà sua e del club è chiara, c'è la voglia di entrambi di proseguire insieme. Nelle squadre come la Juve è normale che ci sia alternanza. I compagni sono a livello altissimo in bianconero e la via tracciata è chiara. Siamo contenti della fiducia del club".