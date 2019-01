© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro , giocatore della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni della Domenica Sportiva: “È sempre una gara diversa, una partita secca. Non siamo magari ancora al 100%, quindi non sarà facile. Penso che Higuain vorrà fare una gran partita, ma anche Paquetà tecnicamente è fortissimo. Gedda? Ci sono stato già con la Nazionale, secondo me hanno fatto un passo in avanti. Credo che sarà una bella finale. la Champions League? È un obiettivo, sicuramente è un sogno e la vogliamo”.