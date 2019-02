Juventus, Allegri annulla il ritiro pre-partita: San Valentino a casa per tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa evidenzia oggi la scelta di Massimiliano Allegri, che alla vigilia di Juve-Frosinone ha deciso di dare massima libertà al suo gruppo, abolendo il ritiro pre-partita. San Valentino a casa dunque per i bianconeri, una mossa che il quotidiano torinese interpreta come un modo di allentare le pressioni. Evidentemente Allegri si fida dei suoi e allo stesso tempo li responsabilizza in una stagione dove si corre a ritmi forsennati. E adesso che c’è il conto alla rovescia della Champions, ieri il tecnico bianconero ha deciso di abolire il classico ritiro pre-partita, dando appuntamento ai bianconeri direttamente alla Continassa per la rifinitura.