Juventus, Allegri: "Sapevamo che l'Empoli sarebbe calato"

Dopo il successo conquistato contro l'Empoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "L'Empoli è una delle squadre che gioca un buon calcio, se non hai accortezza ti mettono a giro. Nel primo tempo abbiamo fatto molta fatica, nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, loro sono calati ma lo sapevamo, dopo 65 minuti solitamente fanno fatica. Quando le gare diventano difficili bisogna non prendere gol, anche un tempo poi l'importante è portarla a casa. Kean? E' un ragazzo bravo ma è giovane, è tornato dalla nazionale dove ha avuto un dispendio di energie fisiche ma soprattutto mentali perché sei alla ribalta ogni giorno, sei bombardato mediaticamente e quando è tornato non sapeva nemmeno dove era la Continassa poverino, poi l'ho dovuto portare in panchina perché non avevamo nessuno davanti. Oggi era una gara da vincere, ne manca una in meno ora andiamo a Cagliari, dove è sempre difficili perché loro lottano, giochiamo in un campo più piccolo, poi abbiamo Milan e Ajax, ma sul calendario oggi c'erano i tre punti. Dybala e Ronaldo? Dybala ha preso un colpo al polpaccio in nazionale, oggi si è indurito, Ronaldo si è un pochino mosso di trotto non di galoppo".