© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic saluta la Juventus, ma si dimentica dei protagonisti dell'attuale corso bianconero (Agnelli, Nedved, Paratici e Sarri), volgendo invece lo sguardo su Marotta e Allegri, grandi protagonisti dei trionfi del passato. Comprensibile visti gli attuali rapporti tra il croato e il suo ex club. Grandi parole invece, nel saluto arrivato su Instagram, per i tifosi: "La vera ragione per cui la Juve è grande". Parole che hanno diviso: alcuni si sono schierati con il croato, altri con la società. Di certo l'addio è stato amaro, specie per un giocatore che ha conquistato un posto speciale nel cuore di ogni tifoso bianconero.