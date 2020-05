Juventus, anche Jimenez per l'attacco: trattativa difficile, ma c'è il jolly Jorge Mendes

Fra i vari nomi accostati alla Juventus per la prossima stagione, Tuttosport in edicola questa mattina si concentra su Raul Jimenez, messicano di 29 anni in forza al Wolverhampton. Giocatore dal fisico potente, Jimenez è una specie di Mandzukic, finora la migliore spalla di Ronaldo che la Juventus abbia avuto. Il vero problema è che gli inglesi chiedono almeno 60 milioni di euro per far partire il giocatore: la Juventus - si legge - non spenderà mai quella cifra per il cartellino. Paratici potrebbe lavorare con delle contropartite gradite ai Wolves o sulle formule di pagamento del giocatore. Situazione complessa ma non impossibile, visto che l'agente del giocatore è lo stesso di Cristiano Ronaldo, ovvero Jorge Mendes.