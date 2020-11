Juventus, Aouar sospeso dal Lione per motivi disciplinari: bianconeri attenti agli sviluppi

L'esclusione dalla sfida contro il Reims di Houssem Aouar da parte del Lione, ha subito riacceso i fari del mercato intorno al centrocampista 22enne. La Juventus lo segue da tempo e sta monitorando con attenzione l'accaduto. I rapporti con il club di Aulas sono ottimi, vista anche la cessione estiva di De Sciglio, ma per arrivare a una trattativa vera e propria, prima occorre che i bianconeri sistemino la propria rosa con l'addio di alcuni esuberi. Non solo Khedira e il suo maxi ingaggio, ma eventualmente anche il sacrificio di un pezzo grosso senza il quale Paratici non potrà nemmeno sedersi al tavolo delle pretendenti per il calciatore che viene valutato non meno di 50 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.