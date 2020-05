Juventus, Arthur ha detto no ma il padre può essere un nuovo alleato dei bianconeri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il secco no alla Juventus da parte di Arthur arrivato nella giornata di ieri, i bianconeri mantengono viva una speranza per concludere lo scambio con Pjanic. Non solo grazie al pressing che il Barcellona sta facendo nei confronti del giocatore, ma anche grazie ai possibili consigli del padre, che collabora con lui per questioni di marketing oltre che contrattuali e che è attratto dall'idea di portare il figlio a giocare in Serie A viste le migliori prospettive sia economiche che tecniche.