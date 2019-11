Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Sono note le formazioni della gara tra Juventus e Atletico Madrid. Confermata la presenza di Dybala dal 1' e non Higuain accanto a Cristiano Ronaldo, in mezzo non c'è Khedira ma Bentancur con Ramsey trequartista. Dietro provino ok per De Ligt dal 1', turno di riposo per Cuadrado: c'è Danilo titolare come terzino destro. Nell'Atletico Madrid, spazio a Vitolo con Morata, confermato l'undici della vigilia.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata.