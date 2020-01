© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri il nome di Douglas Costa è stato accostato al Bayern Monaco, con i senatori (oltre al tecnico Flick, Neuer, Alaba, Muller, Kimmich e Lewandowski) che spingerebbero per il rientro del brasiliano della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport però l'addio di Douglas Costa alla Juventus in questa sessione di mercato è praticamente impossibile, con Sarri che ha sempre ammesso il proprio gradimento per il giocatore e la sua collocazione nel 4-3-3.