Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur è stato intervistato da Nueva Helvecia: "Mi sento molto bene, l'obiettivo è quello di diventare un titolare della squadra. La concorrenza è alta, le partite sono tante, quindi non si può pensare di venire sempre utilizzati dal mister. Se gioco sono felice, se scende in campo un mio compagno che sta meglio lo sono altrettanto per lui".

La gara con il Napoli?

"Al di là del loro momento, è una sfida che vale sempre tre punti e che dobbiamo vincere, perché il margine sulle inseguitrici non è ampio".

Chi teme di più fra Inter e Lazio?

"Non mi interessa, dobbiamo pensare solo a noi. Vogliamo vincere tutto. Lavoriamo sulla cattiveria in campo e sulla continuità nel corso delle partite. Siamo intorno al 60-70% del potenziale".