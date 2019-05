Juventus, blitz di Paratici a Londra. Il punto su Sarri e Pochettino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue senza sosta il casting per la panchina della Juventus. E non a caso sottolinea La Gazzetta dello Sport - ieri il capo dell’area sport Fabio Paratici è atterrato a sorpresa a Londra, città in cui hanno casa sia Sarri che Pochettino. Il primo è l’allenatore al momento più avanti nel gradimento di Madama, il secondo resiste perché avrebbe il fisico per raccogliere la pesante eredità di Allegri.

Punti in comune - I tecnici di Chelsea e Tottenham hanno, comunque, qualcosa in comune: entrambi sotto contratto con società piuttosto spigolose, entrambi hanno qualcosa da vincere in pochi giorni e non molto tempo per immaginare il futuro. Entrambi non possono al momento essere avvicinati con trattative alla luce del sole. Anche per questo il blitz di Paratici contiene elementi di curiosità: potrebbe essere un viaggio da esploratore, ma al momento è comunque piuttosto significativo.

Il fantasma di Guardiola - La decisione arriverà, però, con molta pazienza, per tempo, presumibilmente quando sarà finita la stagione in tutto il continente.al momento, però, l’ex Napoli è ancora in prima fila, davanti all’argentino e a Simone Inzaghi. Intanto, mentre Paratici viaggiava verso la City, sui social il nome Guardiola diventava martellante, al punto da condizionare perfino le quotazioni delle agenzie di scommesse. Ieri si è pure sparsa la voce di una sua partecipazione a una pro am di golf al Barlassina Country Club, ma anche lì Guardiola è stato un fantasma.