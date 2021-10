Juventus, Bonucci: "Dimostrato di essere squadra. Senza paura di soffrire per vincere"

Attraverso i microfoni di Infinty Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha commentato il successo per 1-0 contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League: “Abbiamo dimostrato di nuovo di essere squadra, che non ha paura di fare fatica, ma che vuole vincere. Poi gli episodi con questo atteggiamento girano dalla tua parte. L’Inter? E’ il derby d’Italia, sono i campioni in carica. Vorranno vincere, ma anche noi”.