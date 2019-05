Juventus, Bonucci: "Milan? Ogni viaggio finisce con un ritorno a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nel corso della trasmissione A raccontare cominci tu in onda su Rai Tre, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato anche del suo ritorno in bianconero dopo l'esperienza al Milan: "Nell’arco di una stagione si vivono momenti intensi. A fine stagione non ne potevo più e forse anche dall’altra parte c’era la volontà di separarsi. Poi con il passare del tempo mi sono accorto che la mia lucidità non era il massimo in quel momento. L'anno di Milano è stato difficile sotto un certo punto di vista, ma bello perché mi ha fatto crescere a livello umano. Poi mi ha dato la possibilità di ritornare, ogni viaggio finisce con un ritorno a casa. Le offese sui social? Col mio passaggio Juve-Milan-Juve ne ho lette tante di cose, sicuramente fa paura quando vedi cose scritte da ragazzini di 13-14 anni".