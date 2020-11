Juventus, Bonucci potrebbe rientrare il 28 novembre. Chiellini punta il Barcellona

In casa Juventus tiene banco la situazione legata alla difesa, con Matthijs De Ligt vicino al rientro e con gli infortuni patiti da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Andrea Pirlo, in vista dei prossimi impegni, dovrà ridisegnare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bonucci dovrebbe tornare a disposizione per la sfida del 28 novembre contro il Benevento, mentre Chiellini non dovrebbe farcela prima della sfida contro il Barcellona dell’8 dicembre. Per la sfida contro il Cagliari potrebbe essere l’olandese ad affiancare Demiral e Danilo.