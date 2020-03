Juventus, Buffon non si ferma: le sensazioni portano al rinnovo in bianconero

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gianluigi Buffon. Il contratto in vigore con la Juventus è in scadenza in estate ma la decisione, come già fatto intuire e spiegato da Maurizio Sarri, dipenderà dallo stesso estremo difensore. Le sensazioni vanno tutte nella direzione di un prolungamento, con un'altra stagione da calciatore professionista per uno dei grandi campioni della storia del calcio internazionale.