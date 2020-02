vedi letture

Juventus, buone nuove dall'infermeria: Bernardeschi e Khedira ok col Lione

Mentre Cristiano Ronaldo e Chiellini pensano a migliorare ulteriormente la propria condizione in vista del Lione, per Maurizio Sarri le buone notizie arrivano anche da Federico Bernardeschi, Sami Khedira e Douglas Costa: il primo sarà a disposizione già per la sfida alla SPAL di sabato prossimo, mentre il tedesco dovrebbe esserci proprio per il Lione, andata degli ottavi di finale di Champions League. A tornare per ultimo sarà il brasiliano, rivela Tuttosport: possibile che possa farcela per la trasferta in Francia, più probabile che sia disponibile per la gara di ritorno a Torino.