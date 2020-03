Juventus, caccia al numero 9: c'è anche Harry Kane nella lista di Paratici

La Juventus ha messo nel mirino Harry Kane. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, i bianconeri, spinti dalla voglia di sfruttare al meglio la presenza di Ronaldo, stanno cercando un numero 9, in centravanti alla Benzema che garantisca gol suoi e consenta a CR7 di giostrare liberamente in posizione più defilata d’attacco senza controindicazioni di sorta in termini di equilibri tattici e presenza in area.

Profilo ideale - Kane è un giocatore che ha tutte queste caratteristiche ed è uno dei profili seguiti da Fabio Paratici. Una lista che comprende anche il vecchio pallino bianconero Mauro Icardi, di proprietà dell'Inter oggi in prestito al PSG. I costi di Kane sono decisamente alti: l'attaccante inglese è stato blindato dagli Spurs nel 2018 con un contratto di sei anni da 17 milioni a stagione. La sua valutazione si aggira in teoria attorno ai 150-170 milioni di euro, anche se tra recente infortunio, eliminazione dalla Champions e voglia dello stesso Kane di lasciare il club, beh, i margini di trattativa non mancano.