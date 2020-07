Juventus, caccia al terzino sinistro: piace Robin Gosens dell'Atalanta

vedi letture

Per la Juventus il terzino sinistro è un ruolo che dovrà essere coperto in modo migliore attraverso il mercato. In questo senso, scrive il Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla città di Torino, il club bianconero pare aver messo in cima alla propria lista dei desideri Robin Gosens, esterno tedesco dell'Atalanta. Il giocatore piace sia come alternativa ad Alex Sandro che come titolare pronto a giocarsi il posto alla pari con un altro nuovo innesto (Alaba del Bayern Monaco ed Emerson Palmieri del Chelsea gli indiziati).

Resta da capire, scrive il quotidiano, l'adattabilità del bergamasco alla difesa a quattro di Maurizio Sarri, schieramento ben diverso dal 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini.