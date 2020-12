Juventus, caccia alla quarta punta. Tuttosport: "Llorente può arrivare dopo la Supercoppa"

La Juventus continua la caccia alla quarta punta e sembra aver individuato in Fernando Llorente il nome giusto per completare l'attacco. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juventus non può permettersi follie, a maggior ragione ai tempi del Covid, e comunque ha bisogno di un centravanti pronto all’uso, non di un titolare fisso. Per tutti questi motivi sono in rialzo le quotazioni di Fernando Llorente. A patto che il Napoli confermi il proposito di liberare l’ex bianconero gratis, come aveva già garantito la scorsa settimana alla Sampdoria, che è stata vicina a tesserare lo spagnolo. Prima dei recenti infortuni di Osimhen, Mertens e Lozano, l'idea del Napoli era quella di lasciar partire subito lo spagnolo. Adesso la cessione dell'ex Tottenham potrebbe slittare a fine mese, dopo la Supercoppa in programma il 20 gennaio proprio contro la Juventus.