Juventus, casting panchina: due nomi in lista, ma si cerca l'ingaggio big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è fretta di scegliere il nuovo allenatore, ha detto Pavel Nedved poco prima della sfida con l’Atalanta, anche se la Juventus un paio di nomi li ha già messi in sala d’attesa: Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, con i quali i dirigenti bianconeri (non solo quelli di primo piano) hanno fatto una chiacchierata.

Soluzione istantanea - Sarà uno dei due, in ordine di preferenza, la soluzione istantanea - sottolinea il Corriere della Sera - da poter mettere sotto contratto in un paio di giorni, semmai fallisse la caccia al piano A, un profilo da big e (già) vincente. Del resto, il divorzio con Massimiliano Allegri non è stato inatteso, ma neppure programmato da mesi, e così il capo dell’area sportiva, Fabio Paratici, e i suoi collaboratori continuano a lavorare.

Il profilo da big - L’ultimo spiffero riguarda Carlo Ancelotti, chiamato in causa da un dettaglio: l’altra sera il Napoli ha contattato Giampiero Gasperini, per sondarne la disponibilità. Nonostante le parole di Carletto («non mi muovo») e il contratto, per liberarlo dal quale De Laurentiis pretende una penale da 12 milioni di euro. Però è il preferito di CR7.