© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto al termine del primo tempo nel match contro il Bologna. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Benatia ha avuto un problema muscolare. Abbiamo giocato un buon primo tempo ma dobbiamo assolutamente chiuderla nel secondo tempo. Non possiamo portarla fino alla fine come abbiamo fatto spesso in questa stagione".

Siete pronti per il Milan? "Pensiamo alla partita di questa sera".