Juventus, Chiellini: "Periodo difficile per Sarri? No, siamo tutti uniti"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il suo ritorno e il match contro il Brescia: "La parte più brutta è finita, ora arriva il difficile. Oggi mi serviva una scossa di energia, ringrazio tutti. Ora devo lavorare tanto, voglio aiutare i miei compagni".

È rientrato per le partite chiave.

"I miei compagni stanno bene, io vorrei solo riuscire a dare una mano. Adesso arriva il bello".

Che Juve ritrova?

"Ritrovo una squadra prima in classifica, messa bene in Coppa Italia e con la Champions da giocare. Ringrazio i miei compagni per questi cinque mesi e mezzo. Io spero di portare una ventata d'entusiasmo a chi ha giocato tanto. Ci aspetta un mese pieno prima della sosta".

Come vede le avversarie?

"Bisogna fare una corsa a cronometro, è importante fare punti. Sarà più bello per gli spettatori, ma non dobbiamo pensare agli altri".

Sarri sta vivendo un momento delicato?

"Non ha certo bisogno di me, la Juve è unita dal presidente fino agli ultimi dei dipendenti".